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Исследование: 36% россиян не собираются тратить деньги на летний отдых

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Сайт kp.ru провёл исследование и выяснил, какую сумму россияне готовы потратить на отдых в 2023 году.
Исследование: 36% россиян не собираются тратить деньги на летний отдых
  • Gettyimages.ru
  • © yipengge

Сумму менее 25 тыс. рублей назвали 9% респондентов, сумму от 25 тыс. до 50 тыс. рублей — 11%.

По словам 15% опрошенных, они готовы выделить на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ещё 10% утверждают, что речь идёт о сумме от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а 2% назвали сумму больше 500 тыс.

Не планируют трат 36% россиян, поскольку они намерены отдыхать дома или на даче. Ещё 14% вообще не собираются в отпуск.

Опрос проводился в соцсетях. Его участниками стали 7,6 тыс. пользователей.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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