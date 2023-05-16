Исследование: 47% россиян снимают жильё в частном секторе во время путешествий

Самым популярным форматом проживания во время путешествия у россиян оказалась посуточная аренда жилья в частном секторе.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведённое платформой «Авито Недвижимость» совместно с компанией Aquarelle research.

«Такой формат выбирают 47% опрошенных, из них 33% бронируют квартиры и комнаты, 14% — загородные объекты», — рассказали эксперты.

Второе место занимает аренда номеров в отелях (34%).

По словам 13% опрошенных, они останавливаются в собственном жилье, у друзей или родственников, ещё 11% — в апартаментах, 6% — в хостелах.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.