На форум «Россия — исламский мир: KazanForum» зарегистрировались 15 тысяч участников
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Мы сегодня имеем рекорд — это более 15 тыс. уже зарегистрированных участников. Они представляют 85 стран и 84 субъекта Российской Федерации», — сказала Минуллина.
В числе наиболее масштабных делегаций — Азербайджан, Иран, Малайзия, Таджикистан, Турция и Узбекистан.
Ранее URA.RU сообщало, что Русский экономический форум пройдёт в Челябинской области в ноябре.