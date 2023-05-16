На форум «Россия — исламский мир: KazanForum» зарегистрировались 15 тысяч участников

Международный форум «Россия — исламский мир: KazanForum» посетят более 15 тыс. гостей, заявила на брифинге руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Мы сегодня имеем рекорд — это более 15 тыс. уже зарегистрированных участников. Они представляют 85 стран и 84 субъекта Российской Федерации», — сказала Минуллина.

В числе наиболее масштабных делегаций — Азербайджан, Иран, Малайзия, Таджикистан, Турция и Узбекистан.

Ранее URA.RU сообщало, что Русский экономический форум пройдёт в Челябинской области в ноябре.