В Псковской области отменили все ограничения по коронавирусу

В Псковской области отменили все ограничения, введённые в регионе за время пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«С 17 мая в Псковской области отменяются все ограничения, введённые в регионе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».