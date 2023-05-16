Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Псковской области отменили все ограничения по коронавирусу

Короткая ссылка
В Псковской области отменили все ограничения, введённые в регионе за время пандемии коронавируса.
В Псковской области отменили все ограничения по коронавирусу
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«С 17 мая в Псковской области отменяются все ограничения, введённые в регионе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить