Автодилер Подщеколдин: россияне купили 500 тысяч машин с пробегом в апреле
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В беседе с газетой «Известия» эксперт подчеркнул, что в случае отмены двойного НДС при перепродаже дилерами подержанных автомобилей доля прозрачного рынка вырастет.
«Мы ожидаем, что вопрос отмены двойного НДС уже не за горами», — добавил Подщеколдин.
Ранее автомобильный эксперт, блогер, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Inforeactor рассказал, как подготовить машину к продаже. По его словам, если транспортное средство находится в нормальном состоянии, то его достаточно помыть снаружи и изнутри.