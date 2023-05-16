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Автодилер Подщеколдин: россияне купили 500 тысяч машин с пробегом в апреле

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В апреле 2023 года россияне купили около 500 тыс. автомобилей с пробегом, что на 40% больше, чем годом ранее, заявил президент Ассоциации российских автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.
Автодилер Подщеколдин: россияне купили 500 тысяч машин с пробегом в апреле
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

В беседе с газетой «Известия» эксперт подчеркнул, что в случае отмены двойного НДС при перепродаже дилерами подержанных автомобилей доля прозрачного рынка вырастет.

«Мы ожидаем, что вопрос отмены двойного НДС уже не за горами», — добавил Подщеколдин.

Ранее автомобильный эксперт, блогер, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Inforeactor рассказал, как подготовить машину к продаже. По его словам, если транспортное средство находится в нормальном состоянии, то его достаточно помыть снаружи и изнутри.

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