Автодилер Подщеколдин: россияне купили 500 тысяч машин с пробегом в апреле

В апреле 2023 года россияне купили около 500 тыс. автомобилей с пробегом, что на 40% больше, чем годом ранее, заявил президент Ассоциации российских автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

В беседе с газетой «Известия» эксперт подчеркнул, что в случае отмены двойного НДС при перепродаже дилерами подержанных автомобилей доля прозрачного рынка вырастет.

«Мы ожидаем, что вопрос отмены двойного НДС уже не за горами», — добавил Подщеколдин.

Ранее автомобильный эксперт, блогер, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Inforeactor рассказал, как подготовить машину к продаже. По его словам, если транспортное средство находится в нормальном состоянии, то его достаточно помыть снаружи и изнутри.