Специалист по кибербезопасности Косарев: мошенники эксплуатируют тему «финансирования экстремизма»

Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс Технологии» Борис Косарев предупредил россиян о новом виде мошенничества, когда злоумышленники убеждают жертву, что с её банковской карты идёт финансирование экстремистов и террористов.

Преступники действуют профессионально и убедительно, добиваясь того, чтобы жертва им поверила и перевела средства на «резервный счёт», сообщил специалист в разговоре с ФАН.

«Самое главное, что нужно знать: ни один банк не пропустит перевод на такой счёт физического лица или организации… Есть специальные списки из организаций, которые блокируются, таким образом угроза полностью вымышленная», — объяснил Косарев.

Он выразил мнение, что перевод в будущем всех банковских сотрудников на биометрическую платформу позволит полностью лишить преступников возможности обманывать граждан на десятки миллиардов рублей в год (о масштабах свидетельствуют данные Центробанка).

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с URA.RU рассказал о мошеннических схемах в сфере видеоигр, которые получили распространение после того, как некоторые зарубежные компании покинули российский рынок.