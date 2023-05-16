Специалист по кибербезопасности Косарев: мошенники эксплуатируют тему «финансирования экстремизма»
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Преступники действуют профессионально и убедительно, добиваясь того, чтобы жертва им поверила и перевела средства на «резервный счёт», сообщил специалист в разговоре с ФАН.
«Самое главное, что нужно знать: ни один банк не пропустит перевод на такой счёт физического лица или организации… Есть специальные списки из организаций, которые блокируются, таким образом угроза полностью вымышленная», — объяснил Косарев.
Он выразил мнение, что перевод в будущем всех банковских сотрудников на биометрическую платформу позволит полностью лишить преступников возможности обманывать граждан на десятки миллиардов рублей в год (о масштабах свидетельствуют данные Центробанка).
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с URA.RU рассказал о мошеннических схемах в сфере видеоигр, которые получили распространение после того, как некоторые зарубежные компании покинули российский рынок.