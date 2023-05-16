Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист по кибербезопасности Косарев: мошенники эксплуатируют тему «финансирования экстремизма»

Короткая ссылка
Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс Технологии» Борис Косарев предупредил россиян о новом виде мошенничества, когда злоумышленники убеждают жертву, что с её банковской карты идёт финансирование экстремистов и террористов.
Специалист по кибербезопасности Косарев: мошенники эксплуатируют тему «финансирования экстремизма»
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Преступники действуют профессионально и убедительно, добиваясь того, чтобы жертва им поверила и перевела средства на «резервный счёт», сообщил специалист в разговоре с ФАН.

«Самое главное, что нужно знать: ни один банк не пропустит перевод на такой счёт физического лица или организации… Есть специальные списки из организаций, которые блокируются, таким образом угроза полностью вымышленная», — объяснил Косарев.

Он выразил мнение, что перевод в будущем всех банковских сотрудников на биометрическую платформу позволит полностью лишить преступников возможности обманывать граждан на десятки миллиардов рублей в год (о масштабах свидетельствуют данные Центробанка).

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с URA.RU рассказал о мошеннических схемах в сфере видеоигр, которые получили распространение после того, как некоторые зарубежные компании покинули российский рынок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить