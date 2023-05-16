Автоэксперт Полунин: всесезонные шины более долговечны

Генеральный директор Larte Design, резидент технопарка «Сколково» Дмитрий Полунин заявил, что всесезонные шины универсальны и долговечны.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что всесезонная резина обеспечивает отличное сцепление и на сухой, и на мокрой дороге. Также у неё повышенная износостойкость.

«Однако следует отметить, что всесезонная резина не является лучшим выбором для экстремальных зимних условий, таких как глубокий снег или лёд, а также для езды на высоких скоростях в летнее время. В этих случаях лучше использовать зимнюю или летнюю резину», — пояснил Полунин.

По его словам, качество всесезонных шин могут оценить только жители крупных городов, где на дорогах снег очень быстро тает.

«Если вы хотите приобрести всесезонную резину, то учитывайте, что вашему транспорту стоит парковаться в гараже, ведь при перепаде температур резина может дубеть, что приводит к снижению тормозного пути и определённым образом влияет на аварийность», — добавил эксперт.

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