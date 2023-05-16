В Госдуме предложили запретить одноразовую посуду

В Госдуме предложили отнести одноразовые товары и упаковку из трудноперерабатываемых материалов к видам продукции, производство и использование которых запрещено. Проект постановления с рекомендациями правительству проработать этот вопрос опубликован в думской электронной базе.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Когда пластик попадает на полигоны, он горит, и образуется диоксин», — отметил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николай Будуев.

По его мнению, нужно просчитать альтернативные варианты и подумать, чем заменить пластик. Как отметил депутат, это необходимо сделать не прямо сейчас, но «стратегическое направление необходимо обозначить».

Ранее директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова рассказала, что некоторые повседневные привычки человека существенно вредят экологии.