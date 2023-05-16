Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве привели к единому стандарту комфорта более 24 тысяч дворов за десять лет

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 24 тыс. дворов в столице привели к единому стандарту комфорта за десять лет.
В Москве привели к единому стандарту комфорта более 24 тысяч дворов за десять лет

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В городских дворах обустроены зоны отдыха и спорта, установлены игровые комплексы для детей, сделано качественное освещение. Обновление продолжается с учётом пожеланий горожан.

«В одном микрорайоне москвичам нужны удобные дорожки к станциям и школам, в другом — дополнительные площадки для воркаута. В этом году запланировали работы во всех округах», — отметил Собянин.

Всего в 2023 году должно быть благоустроено более 1,6 тыс. дворовых территорий.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить