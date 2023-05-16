В Москве привели к единому стандарту комфорта более 24 тысяч дворов за десять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 24 тыс. дворов в столице привели к единому стандарту комфорта за десять лет.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В городских дворах обустроены зоны отдыха и спорта, установлены игровые комплексы для детей, сделано качественное освещение. Обновление продолжается с учётом пожеланий горожан.

«В одном микрорайоне москвичам нужны удобные дорожки к станциям и школам, в другом — дополнительные площадки для воркаута. В этом году запланировали работы во всех округах», — отметил Собянин.

Всего в 2023 году должно быть благоустроено более 1,6 тыс. дворовых территорий.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.