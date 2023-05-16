В Москве открыли приём заявок на гранты для организаторов молодёжных бизнес-конференций

Москва предоставит грантовую помощь компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые организуют конференции, конгрессы, научные форумы и деловые встречи для бизнеса и молодёжи в период с 29 мая по 1 ноября 2023 года.

Об этом пишет kp.ru.

Благодаря этому они смогут частично покрыть свои расходы на аренду помещений и оборудования для мероприятий, уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Максимальный размер гранта составит 10 млн рублей. Сумма на конкретное событие будет зависеть от количества его участников и выполнения дополнительных критериев», — отметила она.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что общий бюджет поддержки проектов НКО, полученной из Фонда президентских грантов и других источников, составил 117 млрд рублей за шесть лет. Это позволило реализоваться более чем 39 тыс. проектов.