Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве открыли приём заявок на гранты для организаторов молодёжных бизнес-конференций

Короткая ссылка
Москва предоставит грантовую помощь компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые организуют конференции, конгрессы, научные форумы и деловые встречи для бизнеса и молодёжи в период с 29 мая по 1 ноября 2023 года.
В Москве открыли приём заявок на гранты для организаторов молодёжных бизнес-конференций
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Об этом пишет kp.ru.

Благодаря этому они смогут частично покрыть свои расходы на аренду помещений и оборудования для мероприятий, уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Максимальный размер гранта составит 10 млн рублей. Сумма на конкретное событие будет зависеть от количества его участников и выполнения дополнительных критериев», — отметила она.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что общий бюджет поддержки проектов НКО, полученной из Фонда президентских грантов и других источников, составил 117 млрд рублей за шесть лет. Это позволило реализоваться более чем 39 тыс. проектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить