Глава МЧС: работа властей Свердловской области по погорельцам организована грамотно

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что работа властей Свердловской области по погорельцам организована грамотно.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в посёлок Сосьва.

«Я от всей души благодарю команду губернатора, что так оперативно развивается населённый пункт. Стоит фундамент многоквартирного дома, уже стоят стены индивидуальных домов. Видно, что работа организована чётко и грамотно», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что на строительство частных домов гражданами подано порядка 70 заявок.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.