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Глава МЧС: работа властей Свердловской области по погорельцам организована грамотно

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Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что работа властей Свердловской области по погорельцам организована грамотно.
Глава МЧС: работа властей Свердловской области по погорельцам организована грамотно
  • РИА Новости

Об этом он заявил во время рабочей поездки в посёлок Сосьва.

«Я от всей души благодарю команду губернатора, что так оперативно развивается населённый пункт. Стоит фундамент многоквартирного дома, уже стоят стены индивидуальных домов. Видно, что работа организована чётко и грамотно», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что на строительство частных домов гражданами подано порядка 70 заявок.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.

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