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В московском метро тестируют виртуальную карту «Тройка»

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Тестирование виртуальной транспортной карты «Тройка» началось в столичном метро на станциях Кольцевой и Замоскворецкой линий, а также на МЦК.
В московском метро тестируют виртуальную карту «Тройка»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Так, глава ведомства Максим Ликсутов заявил, что цифровой аналог транспортной карты ‎можно будет создать в личном кабинете приложения «Метро Москвы».

С помощью виртуальной карты можно будет приобретать большинство билетов на общественный транспорт.

«С новым сервисом пассажиры смогут полностью отказаться от пластикового носителя и оплачивать проезд с помощью телефона», — уточнил Ликсутов.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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