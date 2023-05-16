В московском метро тестируют виртуальную карту «Тройка»

Тестирование виртуальной транспортной карты «Тройка» началось в столичном метро на станциях Кольцевой и Замоскворецкой линий, а также на МЦК.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Так, глава ведомства Максим Ликсутов заявил, что цифровой аналог транспортной карты ‎можно будет создать в личном кабинете приложения «Метро Москвы».

С помощью виртуальной карты можно будет приобретать большинство билетов на общественный транспорт.

«С новым сервисом пассажиры смогут полностью отказаться от пластикового носителя и оплачивать проезд с помощью телефона», — уточнил Ликсутов.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.