В московском метро тестируют виртуальную карту «Тройка»
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
Так, глава ведомства Максим Ликсутов заявил, что цифровой аналог транспортной карты можно будет создать в личном кабинете приложения «Метро Москвы».
С помощью виртуальной карты можно будет приобретать большинство билетов на общественный транспорт.
«С новым сервисом пассажиры смогут полностью отказаться от пластикового носителя и оплачивать проезд с помощью телефона», — уточнил Ликсутов.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.