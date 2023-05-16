Турчак: рабочая группа разработала форму соцпаспорта участника СВО
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Об этом он рассказал в своём Telegram.
«Отдельного внимания и масштабирования на всю страну заслуживает опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника СВО», — написал Турчак.
По его словам, соответствующий документ позволяет поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи бойца, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам.
«Его типовую форму рабочая группа также уже разработала», — отметил он.
Ранее Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников специальной военной операции (СВО).