Турчак: рабочая группа разработала форму соцпаспорта участника СВО

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что рабочая группа по вопросам спецоперации разработала форму социального паспорта участника СВО.

Об этом он рассказал в своём Telegram.

«Отдельного внимания и масштабирования на всю страну заслуживает опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника СВО», — написал Турчак.

По его словам, соответствующий документ позволяет поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи бойца, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам.

«Его типовую форму рабочая группа также уже разработала», — отметил он.

Ранее Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников специальной военной операции (СВО).