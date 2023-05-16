В Москве с мая на двух направлениях пригородных электричек проезд можно оплатить «Тройкой»

В Москве на двух направлениях пригородных поездов вводят оплату картой «Тройка».

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

С 15 мая оплатить проезд билетом «Кошелёк» карты «Тройка» можно на Павелецком направлении. С 22 мая это можно будет сделать и на Ярославском направлении железной дороги.

Для прохода и выхода со станции достаточно приложить «Тройку» к валидатору. Стоимость проезда при этом останется прежней и будет автоматически рассчитана и списана со счёта.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.