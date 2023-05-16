Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист по кибербезопасности Касимов предостерёг от ответов на звонки с мессенджеров

Короткая ссылка
Директор департамента информационной безопасности «Московского кредитного банка» Вячеслав Касимов рассказал, как не стать жертвой финансовых мошенников.
Специалист по кибербезопасности Касимов предостерёг от ответов на звонки с мессенджеров
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Подменять номера мошенникам стало сложнее, поэтому они переходят на звонки через мессенджеры, в том числе WhatsApp, при этом ставят на заставку эмблему МВД и ЦБ, и зачастую это срабатывает, сообщил специалист в беседе с kp.ru.

Ещё одной популярной схемой мошенничества в сети является «угон» аккаунтов в Telegram. Злоумышленники посылают ссылку с просьбой проголосовать, и после того, как пользователь пройдёт по ней, получают доступ к его аккаунту и делают рассылку по контактам с просьбой перевести деньги.

Также в арсенале преступников звонки якобы от «кредитных организаций».

«Например, свежая схема: звонок якобы от портала госуслуг. Или вам приходит реальная смс от банка: «Получена заявка на кредит». После чего поступает звонок уже от фейковой службы безопасности, мол, на ваше имя неизвестные пытаются получить заём», — объяснил Касимов.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с URA.RU рассказал о мошеннических схемах в сфере видеоигр, которые получили распространение после того, как некоторые зарубежные компании покинули российский рынок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить