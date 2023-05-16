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В России спрос на строительство загородных домов «под ключ» вырос на 69%

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Из исследования, проведённого сервисом «Авито Услуги», следует, что в России цена на строительство загородного дома из камня начинается от 2 млн рублей, из дерева — от 1,2 млн рублей.

Об этом пишет «Москва 24».

По данным аналитиков, с начала весны интерес россиян к строительству загородных домов «под ключ» увеличился на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наряду с этим в I квартале 2023 года спрос на услуги в сфере проектирования и подготовки смет увеличился на 21% по сравнению с 2022 годом.

Также растёт спрос на услуги по отделке фасадов частных домов, а количество предложений в этом сегменте увеличилось на 7% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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