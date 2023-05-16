В России спрос на строительство загородных домов «под ключ» вырос на 69%
Об этом пишет «Москва 24».
По данным аналитиков, с начала весны интерес россиян к строительству загородных домов «под ключ» увеличился на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наряду с этим в I квартале 2023 года спрос на услуги в сфере проектирования и подготовки смет увеличился на 21% по сравнению с 2022 годом.
Также растёт спрос на услуги по отделке фасадов частных домов, а количество предложений в этом сегменте увеличилось на 7% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
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