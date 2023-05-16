Юрист Куликов посоветовал обращаться к поставщикам услуг для отказа от навязчивых рассылок

Кандидат юридических наук и генеральный директор АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов посоветовал проверять свои настройки конфиденциальности и отказаться от подписки на нежелательные рекламные электронные письма и сообщения.

Компании, отправляющие назойливые рассылки, получают персональные данные через слитые базы данных на теневых форумах, через анкеты регистрации в партнёрских программах и приложениях для накопления бонусов, а также при покупке онлайн-продуктов. Об этом эксперт сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

Куликов предупредил, что при том, что поставщикам услуг не разрешается использовать данные для посторонних целей, политика конфиденциальности с расплывчатыми формулировками, например «отправка информации от партнёров компании», не является нарушением закона.

Эксперт посоветовал блокировать нежелательные сообщения, а также напрямую обращаться к поставщикам услуг для отказа от будущих рассылок.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с URA.RU рассказал о мошеннических схемах в сфере видеоигр, которые получили распространение после того, как некоторые зарубежные компании покинули российский рынок.