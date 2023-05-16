Юрист Лупу назвал требования при предоставлении субсидии на оплату ЖКУ
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На федеральном уровне это те, кто на ЖКУ тратит более 22% дохода, на региональном уровне этот показатель может быть меньше. Например, в Москве такой порог составляет 10% от совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%, сообщил специалист в разговоре с Life.ru.
Также этой весной внесены изменения в Правила предоставления субсидий. Теперь в регионах при установлении стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату смогут применять дифференциацию.
Таким образом, круг лиц, претендующих на назначение субсидии, может быть расширен, отметил эксперт.
«Это касается, например, пенсионеров. Чтобы получить субсидию, не требуется быть отнесённым к какой-то категории граждан или быть малоимущим», — пояснил Лупу.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.