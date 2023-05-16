Специалист по финграмотности Дайнеко: при выплате кредита стоит оптимизировать траты
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
«Оптимально, если платежи по кредитам не превышают 30% от общего дохода семьи. Это позволяет не снижать качество жизни и не жить в режиме суровой экономии на всём», — отметила она в интервью Радио Sputnik.
Эксперт также посоветовала оптимизировать траты и придерживаться плана разумной экономии. По её словам, стоит отказаться от спонтанных трат, эмоциональных покупок, готовой еды, ненужных платных услуг. При этом экономия не должна сказываться на здоровье и образовании.
Наряду с этим следует позаботиться об увеличении доходов — это хороший способ быстрее избавиться от долгов, заключила Дайнеко.
Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, в котором россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой.