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Специалист по финграмотности Дайнеко: при выплате кредита стоит оптимизировать траты

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала перед тем, как оформлять кредит, рассчитать свои силы и возможности. По её словам, на погашение долга не должно уходить более 30% семейного бюджета.
Специалист по финграмотности Дайнеко: при выплате кредита стоит оптимизировать траты
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Оптимально, если платежи по кредитам не превышают 30% от общего дохода семьи. Это позволяет не снижать качество жизни и не жить в режиме суровой экономии на всём», — отметила она в интервью Радио Sputnik.

Эксперт также посоветовала оптимизировать траты и придерживаться плана разумной экономии. По её словам, стоит отказаться от спонтанных трат, эмоциональных покупок, готовой еды, ненужных платных услуг. При этом экономия не должна сказываться на здоровье и образовании.

Наряду с этим следует позаботиться об увеличении доходов — это хороший способ быстрее избавиться от долгов, заключила Дайнеко.

Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, в котором россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой.

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