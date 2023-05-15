Автоэксперт Баскаков заявил о популярности внедорожников на вторичном рынке

Директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков заявил, что развитие поставок новых машин по параллельному импорту позволяет вторичному рынку существенно наращивать объёмы.

«Наибольшей популярностью на рынке авто с пробегом по-прежнему пользуются внедорожники и паркетники по цене от 1,5 до 2,5 млн рублей», — сказал эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По его мнению, в долгосрочной перспективе цены на вторичном рынке могут вырасти, но не выше 10% и при условии, если предложение хороших автомобилей окажется небольшим.

«Хорошие — это с одним-двумя владельцами, несущественными повреждениями или вообще без них, с обслуживанием у дилера, достойной комплектацией. Такие автомобили сейчас пользуются повышенным спросом, на рынке их не так много», — добавил Баскаков.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.