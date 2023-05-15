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Поезда на Замоскворецкой линии обновят в 2024—2025 годах

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Поезда на Замоскворецкой линии Московского метрополитена обновят в следующие два года, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Поезда на Замоскворецкой линии обновят в 2024—2025 годах
  • РИА Новости

«У нас есть долгосрочная программа закупки поездов и замены парка. В следующем году примерно 300 и в 2025-м — ещё примерно 300 поездов. И сейчас мы уже обсуждаем закупки до 2035 года», — сообщил Ликсутов в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, недавно мэр Сергей Собянин открыл перегон «Царицыно».

Как отметил Ликсутов, это новый тоннель, который прослужит много десятков лет.

«Теперь это надёжная, проверенная уже инфраструктура. И на Замоскворецкой линии в 2024—2025 годах придёт более 80 новых вагонов поездов», — добавил он.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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