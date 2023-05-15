В заповеднике «Царицыно» установят вендинговые аппараты с кормом для животных
- РИА Новости
Представителей малого и среднего бизнеса пригласили принять участие в открытом аукционе на право размещения двух вендинговых аппаратов на территории заповедника, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
«Торги пройдут 24 мая в электронной форме. Победитель сможет продавать корма для домашних животных, птиц и рыб в течение пяти лет», — уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике.
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