В заповеднике «Царицыно» установят вендинговые аппараты с кормом для животных

В Москве на территории музея-заповедника «Царицыно» установят аппараты, в которых можно будет приобрести корм для животных.

Представителей малого и среднего бизнеса пригласили принять участие в открытом аукционе на право размещения двух вендинговых аппаратов на территории заповедника, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Торги пройдут 24 мая в электронной форме. Победитель сможет продавать корма для домашних животных, птиц и рыб в течение пяти лет», — уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике.

Ранее «Дни.ру» сообщали о старте программы поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура» в Москве.