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Рекордное количество электромобилей продали в России в апреле

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По данным агентства «Автостат», в апреле в России продали 861 электромобиль. В прошлом году в этом месяце реализовали всего 180 штук.
Рекордное количество электромобилей продали в России в апреле
  • Gettyimages.ru

Самыми популярными марками стали Volkswagen, Evolute и Tesla — на этих производителей пришлось 60% продаж, сообщает oilcapital.ru.

Эксперты отмечают, что на рост спроса оказал влияние тот факт, что на складах автодилеров практически закончились традиционные бензиновые и дизельные автомашины европейских, корейских и японских производителей.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах китайских электромобилей в России.

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