В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошёл в воскресенье, 14 мая, на Нагорной улице. Злоумышленник изнасиловал 18-летнюю девушку, после чего скрылся с места преступления.
Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Он доставлен в подразделение столичного СК.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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