В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки

В ГСУ СК России по городу Москве сообщили о задержании 29-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании девушки на юго-западе столицы.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошёл в воскресенье, 14 мая, на Нагорной улице. Злоумышленник изнасиловал 18-летнюю девушку, после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Он доставлен в подразделение столичного СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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