Житель Омска выстрелил студенту в лицо из-за шума вечером под окнами

Житель Омска выстрелил из пневматической винтовки в лицо студенту, который в компании друзей шумел поздно вечером под окнами.

«Пуля попала в лицо 17-летнему студенту, задев нос. Госпитализации не потребовалось. Стрелок задержан приехавшими на вызов сотрудниками полиции», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Прокуратура Советского округа Омска контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту.

Ранее в СУ СК по Астраханской области сообщили, что Трусовский районный суд Астрахани приговорил к трём годам и шести месяцам заключения жителя города, который выстрелил в восьмилетнего ребёнка из спортивной пневматической винтовки.