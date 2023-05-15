Спрос на свадебные услуги в России вырос более чем на 155% в марте – апреле

Сервис «Авито Услуги» провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что в стране в марте – апреле 2023 года спрос на свадебные услуги увеличился в 2,5 раза.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы.

Так, в период с марта по апрель спрос на всю категорию свадебных услуг увеличился в 2,5 раза (+155%) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В частности, спрос на помещения в аренду вырос на 223%, на услуги декораторов — на 133%, фотографов — на 115%, на трансфер — на 73%. Также увеличился спрос на услуги ведущих (+146%) и приготовление свадебного торта (+173%).

Ранее телеканал «360» сообщал, что церемония открытия свадебного сезона в Московской области состоялась 12 мая.