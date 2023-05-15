В Москомархитектуру подали 19 тысяч заявок с начала года

В Москомархитектуру поступило 19 тыс. заявлений на предоставление госуслуг с января 2023 года, что на 700 обращений больше, чем годом ранее, сообщила глава комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

«Количество обращений демонстрирует активную динамику в развитии строительной отрасли. И мы рады, что наша деятельность остаётся востребованной. Комитет, в свою очередь, поддерживает достигнутый уровень и стремится сократить сроки на оказание услуги», — сказала Княжевская.

По её словам, за последние пять лет число заявлений в Москомархитектуру на предоставление госуслуг и сервисов выросло более чем в шесть раз.

Наибольшей популярностью пользуется приёмка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, — за ней обратились 8901 раз.

Далее следует подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (4000 заявлений). На третьем месте — приёмка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в информационной системе города (3700 заявлений).

На данный момент Москомархитектура предоставляет семь госуслуг и три сервиса в сфере строительства и благоустройства города.