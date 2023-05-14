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В Уфе при взрыве от детонации снаряда в пункте сбора лома погиб рабочий

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Мужчина погиб в результате взрыва от детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе, сообщает СУ СК по Башкирии.
В Уфе при взрыве от детонации снаряда в пункте сбора лома погиб рабочий
  • РИА Новости

«Произошёл хлопок на территории пункта приёма металла в микрорайоне Нижегородка Уфы, в результате которого скончался 55-летний рабочий», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно предварительным данным, причиной хлопка стала детонация сданного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим.

В феврале Ростехнадзор подтвердил, что в четверг, 16 февраля, на механическом заводе в Чапаевске Самарской области произошла детонация взрывчатого вещества.

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