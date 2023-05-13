Богомаз сообщил, что в результате крушения вертолёта в Брянской области пострадала женщина
- РИА Новости
«В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина», — написал он в Telegram.
Пострадавшую госпитализировали.
В результате крушения вертолёта было повреждено пять домовладений, уточнил Богомаз.
Ранее стало известно, что в Брянской области потерпел крушение вертолёт.
Разрушений на земле от упавшего под Клинцами в Брянской области вертолёта нет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, при крушении вертолёта в Брянской области погибли два человека.