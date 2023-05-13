Богомаз сообщил, что в результате крушения вертолёта в Брянской области пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате крушения вертолёта в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина», — написал он в Telegram.

Пострадавшую госпитализировали.

В результате крушения вертолёта было повреждено пять домовладений, уточнил Богомаз.

Ранее стало известно, что в Брянской области потерпел крушение вертолёт.

Разрушений на земле от упавшего под Клинцами в Брянской области вертолёта нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, при крушении вертолёта в Брянской области погибли два человека.