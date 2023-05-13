ТАСС: истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Об этом сообщили в экстренных службах.
«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Ранее стало известно, что в Брянской области потерпел крушение вертолёт.
Разрушений на земле от упавшего под Клинцами в Брянской области вертолёта нет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, при крушении вертолёта в Брянской области погибли два человека.