ТАСС: истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области.

Об этом сообщили в экстренных службах.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее стало известно, что в Брянской области потерпел крушение вертолёт.

Разрушений на земле от упавшего под Клинцами в Брянской области вертолёта нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, при крушении вертолёта в Брянской области погибли два человека.