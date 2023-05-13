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ТАСС: истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области

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Истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области.
ТАСС: истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщили в экстренных службах.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее стало известно, что в Брянской области потерпел крушение вертолёт.

Разрушений на земле от упавшего под Клинцами в Брянской области вертолёта нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, при крушении вертолёта в Брянской области погибли два человека.

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