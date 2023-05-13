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Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на остановку в Челябинске

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Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Челябинске, в результате пострадали четыре человека.
Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на остановку в Челябинске
  • РИА Новости

Об этом сообщило управление ГИБДД по Челябинску.

Уточняется, что после столкновения автомобилей Volkswagen и Volvo вторая машина продолжила движение, наехав на остановку общественного транспорта.

«В результате автоаварии, по предварительным данным, пострадали оба водителя... и два пешехода», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее пять человек погибли в результате ДТП с большегрузом в Самарской области.

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