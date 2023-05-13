Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на остановку в Челябинске
- РИА Новости
Об этом сообщило управление ГИБДД по Челябинску.
Уточняется, что после столкновения автомобилей Volkswagen и Volvo вторая машина продолжила движение, наехав на остановку общественного транспорта.
«В результате автоаварии, по предварительным данным, пострадали оба водителя... и два пешехода», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее пять человек погибли в результате ДТП с большегрузом в Самарской области.