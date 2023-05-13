Девять лесных пожаров на площади 4,7 тыс. га действуют в Тюменской области

В Тюменской области зафиксировано девять лесных пожаров на площади свыше 4,7 тыс. га.

Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

«Девять лесных пожаров на площади 4721 га действуют в Тюменской области по данным на утро 13 мая, один из них локализован», передаёт сообщение ТАСС.

Также отмечается, что за сутки 12 мая было зафиксировано два новых лесных пожара и ликвидировано два лесных пожара на площади 4376 га.

В Тюменской области до 3 июня продлён особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещение лесов и разведение огня.