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Девять лесных пожаров на площади 4,7 тыс. га действуют в Тюменской области

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В Тюменской области зафиксировано девять лесных пожаров на площади свыше 4,7 тыс. га.
Девять лесных пожаров на площади 4,7 тыс. га действуют в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

«Девять лесных пожаров на площади 4721 га действуют в Тюменской области по данным на утро 13 мая, один из них локализован», передаёт сообщение ТАСС.

Также отмечается, что за сутки 12 мая было зафиксировано два новых лесных пожара и ликвидировано два лесных пожара на площади 4376 га.

В Тюменской области до 3 июня продлён особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещение лесов и разведение огня.

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