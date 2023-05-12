Минобороны предупредило, что провокаторы рассылают фейковые повестки на электронную почту

По данным Национального центра управления обороной (НЦУО) России, украинские провокаторы осуществляют массовую рассылку россиянам электронных писем, имитирующих повестки с требованием о прибытии в военкомат.

Сообщение приводит РИА Новости.

По данным НЦУО, вместе с недостоверной информацией в электронных письмах распространяется вредоносное программное обеспечение.

В центре отметили, что рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена.

Граждан призвали соблюдать бдительность, не передавать личные данные непроверенным организациям и не размещать их в открытом доступе.

В конце марта начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в планах Генштаба ВС России нет второй волны мобилизации.