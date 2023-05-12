Минобороны предупредило, что провокаторы рассылают фейковые повестки на электронную почту
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Сообщение приводит РИА Новости.
По данным НЦУО, вместе с недостоверной информацией в электронных письмах распространяется вредоносное программное обеспечение.
В центре отметили, что рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена.
Граждан призвали соблюдать бдительность, не передавать личные данные непроверенным организациям и не размещать их в открытом доступе.
В конце марта начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в планах Генштаба ВС России нет второй волны мобилизации.