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Минобороны предупредило, что провокаторы рассылают фейковые повестки на электронную почту

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По данным Национального центра управления обороной (НЦУО) России, украинские провокаторы осуществляют массовую рассылку россиянам электронных писем, имитирующих повестки с требованием о прибытии в военкомат.
Минобороны предупредило, что провокаторы рассылают фейковые повестки на электронную почту
  • Gettyimages.ru

Сообщение приводит РИА Новости

По данным НЦУО, вместе с недостоверной информацией в электронных письмах распространяется вредоносное программное обеспечение.

В центре отметили, что рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена.

Граждан призвали соблюдать бдительность, не передавать личные данные непроверенным организациям и не размещать их в открытом доступе.

В конце марта начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в планах Генштаба ВС России нет второй волны мобилизации.

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