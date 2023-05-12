Станцию метро «Пионерская» в Петербурге закроют на ремонт с 24 июня

Станция Петербургского метрополитена «Пионерская» будет закрыта на ремонт с 24 июня по 22 августа.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комтранса.

На два месяца будет изменена система работы наземного транспорта. Пассажиропоток распределят к ближайшим станциям метро, среди которых «Комендантский проспект» и «Удельная».

Также предусмотрены новые автобусные маршруты.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.