Станцию метро «Пионерская» в Петербурге закроют на ремонт с 24 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комтранса.
На два месяца будет изменена система работы наземного транспорта. Пассажиропоток распределят к ближайшим станциям метро, среди которых «Комендантский проспект» и «Удельная».
Также предусмотрены новые автобусные маршруты.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.