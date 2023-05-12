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Учёный Болков назвал логичным решение ВОЗ по отмене режима ЧС по оспе обезьян

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Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отменить режим ЧС по оспе обезьян можно назвать логичным.
Учёный Болков назвал логичным решение ВОЗ по отмене режима ЧС по оспе обезьян
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» эксперт напомнил, что режим ЧС означает, что ВОЗ, как часть структуры ООН, получает расширенные полномочия давать рекомендации национальным властям по поводу того, что делать в связи с эпидемией.

«Если они сами с себя снимают такие полномочия, значит, необходимости в экстренных мерах больше нет, и каждое государство может вести себя в сложившейся ситуации в соответствии со своими представлениями о том, как им реагировать», — отметил Болков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введённый в августе 2022 года из-за вспышки оспы обезьян.

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