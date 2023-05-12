Учёный Болков назвал логичным решение ВОЗ по отмене режима ЧС по оспе обезьян
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» эксперт напомнил, что режим ЧС означает, что ВОЗ, как часть структуры ООН, получает расширенные полномочия давать рекомендации национальным властям по поводу того, что делать в связи с эпидемией.
«Если они сами с себя снимают такие полномочия, значит, необходимости в экстренных мерах больше нет, и каждое государство может вести себя в сложившейся ситуации в соответствии со своими представлениями о том, как им реагировать», — отметил Болков.
Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введённый в августе 2022 года из-за вспышки оспы обезьян.