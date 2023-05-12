В Крыму два лётчика погибли при катастрофе Ми-28 во время учебного полёта

В Джанкойском районе Крыма два лётчика погибли при катастрофе вертолёта Ми-28 во время учебно-тренировочного полёта.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Авиакатастрофа произошла 12 мая в 15:42, по предварительным данным, в результате отказа техники.

На земле разрушений нет. Полёт осуществлялся без боекомплекта.

С целью выяснения обстоятельств катастрофы на место направлена комиссия Главного командования ВКС.

В апреле в Минобороны России сообщили, что самолёт МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области в ходе учебного полёта.