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Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Максименко к девяти годам колонии

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Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко приговорён к девяти годам колонии за взятки и злоупотребления. Ему также назначен штраф в размере 43 млн 378 тыс. рублей.
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Максименко к девяти годам колонии
  • РИА Новости

Как сообщает Генпрокуратура России, он лишён звания, с него будет взыскано в доход Российской Федерации более 300 млн рублей.

«В суде установлено, что с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года Максименко, занимая указанную должность, получил от фактического владельца одной из коммерческих организаций взятку на сумму более 2 млн 168 тыс. рублей в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. В частности, ему был предоставлен загородный дом с оплаченной арендой», — отмечается на сайте.

Также из-за действий Максименко «19 госконтрактов не были исполнены, что повлекло дискредитацию и подрыв авторитета ФСИН России и причинение ущерба ФГУП в размере более 330 млн 83 тыс. рублей».

Максименко был задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями 26 ноября 2020 года.

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