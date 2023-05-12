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Исследование: 17% москвичей считают лучшим вариантом отпуска отдых на море

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Сервис SuperJob привёл результаты исследования, в ходе которого жители Москвы рассказали, куда хотели бы отправиться в отпуск в этом году.
Исследование: 17% москвичей считают лучшим вариантом отпуска отдых на море
  • Gettyimages.ru

Так, 17% жителей столицы лучшим вариантом отпуска считают поездку на море, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Ещё 12% опрошенных предпочитают оставаться дома, 11% собираются отдыхать за городом.

В путешествие по городам России планируют поехать 4% участников исследования, посетить Крым — 8%, а курорты Краснодарского края — 6%.

Ещё 4% хотели бы поехать Турцию, 1% — в Египет.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

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