Шадаев сообщил, что в России аккредитовано более 22 тысяч IТ-компаний

Более 22 тыс. IТ-компаний аккредитовано Минцифры России в настоящее время, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«У нас на текущий момент аккредитованных IТ-компаний — 22 247», — цитирует его ТАСС.

Шадаев подчеркнул, что Минцифры заинтересовано в том, чтобы максимальное количество IT-компаний прошло процедуру перерегистрации.

Ранее власти России расширили возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов, а также смягчили зарплатные требования.

Приём заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов уже начался.