Шадаев сообщил, что в России аккредитовано более 22 тысяч IТ-компаний
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«У нас на текущий момент аккредитованных IТ-компаний — 22 247», — цитирует его ТАСС.
Шадаев подчеркнул, что Минцифры заинтересовано в том, чтобы максимальное количество IT-компаний прошло процедуру перерегистрации.
Ранее власти России расширили возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов, а также смягчили зарплатные требования.
Приём заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов уже начался.