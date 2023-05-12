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Шадаев сообщил, что в России аккредитовано более 22 тысяч IТ-компаний

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Более 22 тыс. IТ-компаний аккредитовано Минцифры России в настоящее время, сообщил глава министерства Максут Шадаев.
Шадаев сообщил, что в России аккредитовано более 22 тысяч IТ-компаний
  • Gettyimages.ru

«У нас на текущий момент аккредитованных IТ-компаний — 22 247», — цитирует его ТАСС.

Шадаев подчеркнул, что Минцифры заинтересовано в том, чтобы максимальное количество IT-компаний прошло процедуру перерегистрации.

Ранее власти России расширили возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов, а также смягчили зарплатные требования.

Приём заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов уже начался.

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