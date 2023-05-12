МТШ предлагает сотрудникам предприятий столицы обучение в высокотехнологичных областях

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что благодаря проекту «Московская техническая школа» (МТШ) сотрудники предприятий города имеют возможность проходить обучение и повышать квалификацию.

Об этом пишет kp.ru.

«Сегодня в рамках проекта промышленники могут освоить 57 курсов по пяти направлениям. Только в этом году список пополнился 15 пунктами. При этом город субсидирует компаниям до 95% затрат на обучение специалистов», — подчеркнул вице-мэр.

По его словам, благодаря проекту предприятия получают уникальных специалистов в таких сферах, как фотоника, 3D-моделирование, создание цифровых двойников, и в других высокотехнологичных областях.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на сайте «Московской технической школы» (МТШ) открыли запись на обучение инженеров по направлению «Промышленный дизайн».