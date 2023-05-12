Киберэксперт Коростелёв предостерёг от использования поддельных QR-кодов на самокатах
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В мошеннических QR-кодах зашифрована ссылка, которая ведёт на фишинговую страницу оплаты за аренду самоката либо на вредоносные программы, которые активируются в смартфонах, объяснил специалист «Газете.Ru».
Защититься от таких ситуаций поможет выполнение нескольких простых правил.
Так, сканировать QR-коды нужно только с помощью официальных приложений для аренды. Вместе с тем пользователям стоит внимательно изучать доменное имя любого сайта, на который их перенаправляет QR-код.
«Также нужно обратить внимание на состояние QR-кода: если самокат потёртый и грязный, а QR-код как будто только отпечатан, то это повод задуматься», — отметил эксперт.
Ранее НСН сообщала, что сезон проката электросамокатов в Москве стартовал в марте.