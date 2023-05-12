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СК: в Москве в квартире нашли тело ребёнка с признаками насильственной смерти

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В квартире на Рублёвском шоссе в Москве найдено тело четырёхлетнего мальчика с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета России.

«Задержана женщина 1981 года рождения, подозреваемая в убийстве своего четырёхлетнего ребёнка», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в квартире жилого дома обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД России по Красноярскому краю сообщили, что на юге региона автомобиль упал с обрыва в пруд, в результате чего погибли пять человек.

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