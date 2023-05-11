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В Москве выросло число зарегистрированных автомобилей

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в городе выросло число зарегистрированных автомобилей. В марте их оформили в 1,4 раза больше, чем в феврале.
В Москве выросло число зарегистрированных автомобилей
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Об этом информирует сайт kp.ru.

«В марте в столице было зарегистрировано более 16,7 тыс. новых машин, включая коммерческий легковой транспорт, — это на 43,1% превышает уровень февраля», — сказал Ефимов.

По данным Департамента экономической политики и развития, чаще всего среди новых автомобилей владельцы выбирали китайские марки. Если в январе — марте 2022 года доля машин из КНР в общем объёме продаж составляла не более 10%, то теперь они занимают свыше половины рынка.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

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