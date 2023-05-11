Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области

Короткая ссылка
В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области, он не пострадал. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь», — написал глава области в Telegram.

Балицкий назвал покушение «очередной попыткой киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории региона» и препятствовать становлению мирной жизни.

Сейчас следствие работает над установлением личностей подозреваемых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить