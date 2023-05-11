В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области

В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области, он не пострадал. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

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«В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь», — написал глава области в Telegram. Балицкий назвал покушение «очередной попыткой киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории региона» и препятствовать становлению мирной жизни. Сейчас следствие работает над установлением личностей подозреваемых.