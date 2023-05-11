Автоэксперт Васильев рассказал о тонкостях красной зоны тахометра в машине

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал об особенностях красной зоны тахометра в машине.

«Некоторые водители считают, что на чужом или прокатном автомобиле нет красной зоны тахометра и мотор можно крутить «в отсечку», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, красная зона тахометра обозначена этим цветом не просто так.

«Дело в том, что у любого мотора есть два важных параметра, о которых водители просто обязаны знать. Это крутящий момент и мощность», — сказал Васильев.

Как отметил эксперт, мотор — это одна из самых дорогих деталей современной машины, и привычка постоянно «крутить» двигатель может быть очень дорогой.

«Так что надо уметь ездить не на максимуме мощности, а на максимуме крутящего момента. И, в принципе, все современные машины с автоматическими коробками передач реализуют именно такую концепцию мобильности», — заключил он.

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