Глава Минюста Чуйченко заявил, что придётся решить вопрос о запрете госидеологии

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил о необходимости решить вопрос с положением в Конституции о запрете госидеологии.

«Конечно, нам придётся решить вопрос со статьёй Конституции России, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии (ч. 2 ст. 13 Конституции России. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Министр напомнил, что эта статья заменила ст. 6 Конституции СССР, в соответствии с которой Компартия СССР была руководящей и направляющей силой.

Чуйченко добавил, что ни одна из стран мира не имеет подобных положений в своих основных законах — только Россия в своё время по совету партнёров взяла на себя «повышенные обязательства».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что у сегодняшних элит в Германии память о борьбе с нацизмом выветривается.

Он также заявил, что идеология нацизма в современном обличии создаёт угрозы для безопасности России.