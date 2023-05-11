В Норильске загорелись склады площадью 3000 квадратных метров

В Норильске загорелись складские помещения, предварительная площадь возгорания — 3 тыс. кв. м.

«Происходит загорание складских помещений на площади 3 тыс. кв. м. Пожарные принимают все усилия по недопущению распространения огня», — заявили ТАСС в МЧС.

До этого в региональном управлении ведомства сообщалось о возгорании складов в районе Вальковского шоссе на площади 1,5 тыс. кв. м.

В ликвидации пожара участвуют 35 специалистов и задействовано десять единиц техники.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.