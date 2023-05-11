Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Норильске загорелись склады площадью 3000 квадратных метров

Короткая ссылка
В Норильске загорелись складские помещения, предварительная площадь возгорания — 3 тыс. кв. м.
В Норильске загорелись склады площадью 3000 квадратных метров
  • РИА Новости

«Происходит загорание складских помещений на площади 3 тыс. кв. м. Пожарные принимают все усилия по недопущению распространения огня», — заявили ТАСС в МЧС.

До этого в региональном управлении ведомства сообщалось о возгорании складов в районе Вальковского шоссе на площади 1,5 тыс. кв. м. 

В ликвидации пожара участвуют 35 специалистов и задействовано десять единиц техники.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить