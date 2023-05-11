Исследование показало, что россияне в среднем готовы тратить на отпуск 46 тысяч рублей в неделю

Сервис SuperJob провёл исследование, чтобы выяснить, сколько россияне готовы заплатить за идеальный отдых.

Согласно полученным данным, москвичи могут позволить себе самый дорогостоящий отдых — в среднем 55 тыс. рублей за одного человека на семь дней, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

На втором месте — жители Красноярска (50 тыс. рублей), на третьем — Екатеринбурга (48 тыс. рублей).

Исследование также показало, что средний бюджет россиянина на недельный отпуск за год вырос до 46 тыс. рублей.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.