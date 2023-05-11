Росфинмониторинг внёс актёра Смольянинова в перечень террористов и экстремистов

Российский актёр Артур Смольянинов* включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Смольянинов Артур Сергеевич, 27.10.1983 года рождения, город Москва», — говорится в перечне.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в январе рассказал, что планирует обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова.

Актёр в одном из интервью заявлял, что «ему наплевать на Россию, даже если от неё останется одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Он также утверждал, что в случае участия в конфликте на Украине он бы воевал на стороне Киева.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.