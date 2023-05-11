Глава Свердловской области Куйвашев назвал чушью слухи о поджоге лесов диверсантами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о поджоге лесов диверсантами.

Заявление Куйвашева опубликовал областной департамент информационной политики. Его цитирует РИА Новости.

«Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь», — сказал он.

Глава региона отметил, что пожары происходят в первую очередь в связи с человеческим фактором, из-за неосторожного обращения с огнём.

Также он заявил, что в 2023 году на быстрое распространение огня повлияла погода.

10 мая в пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.